  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Eşine boşanma davası açan Hadise, sahnede yüzük fırlattı

Eşine boşanma davası açan Hadise, sahnede yüzük fırlattı

Eşi Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açan şarkıcı Hadise, İstanbul konserinde Dinçerler'in geri istediği iddia edilen yüzüğü çıkarıp attı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Damada ''Türk işkencesi!'' Evlendiğine evleneceğine pişman ettiler
İstanbul'da ilginç anlar: Poşet dolusu paraları havaya saçtı
Sedat Peker'in basın danışmanı İstanbul'a getirildi
MİT'ten kritik operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
''Osuruk koklamak faydalıdır'' diyen profesör sosyal medyayı salladı
Cebindeki 5 TL'yi uzatıp ''Alsın AKP yesin bunu'' diye bağırdı
Türkiye'nin en ilginç evi: Bu eve giren dışarı çıkmak istemiyor
İstanbul'da kaderine terk edilmiş Osmanlı mirası gün yüzüne çıkartıldı
Cinsel istismar şakası ölümle bitti