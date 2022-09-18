Anasayfa Video Galeriler Gündem Eşine boşanma davası açan Hadise, sahnede yüzük fırlattı Eşine boşanma davası açan Hadise, sahnede yüzük fırlattı 18 Eylül 2022 Pazar Saat: 13:15 Eşi Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açan şarkıcı Hadise, İstanbul konserinde Dinçerler'in geri istediği iddia edilen yüzüğü çıkarıp attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6326efb78db3ed5100477c63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Damada ''Türk işkencesi!'' Evlendiğine evleneceğine pişman ettiler İstanbul'da ilginç anlar: Poşet dolusu paraları havaya saçtı Sedat Peker'in basın danışmanı İstanbul'a getirildi MİT'ten kritik operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi ''Osuruk koklamak faydalıdır'' diyen profesör sosyal medyayı salladı Cebindeki 5 TL'yi uzatıp ''Alsın AKP yesin bunu'' diye bağırdı Türkiye'nin en ilginç evi: Bu eve giren dışarı çıkmak istemiyor İstanbul'da kaderine terk edilmiş Osmanlı mirası gün yüzüne çıkartıldı Cinsel istismar şakası ölümle bitti