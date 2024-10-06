Anasayfa Video Galeriler Gündem Eşine çocuğunun gözü önünde kabusu yaşattı Eşine çocuğunun gözü önünde kabusu yaşattı 06 Ekim 2024 Pazar Saat: 15:15 İstanbul Silivri'de boşanma aşamasındaki kocasıyla buluşan kadın, çocuğunun gözü önünde darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67027f719c1c25c57d0599a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Pala Dayı'' 4 bin euroluk teklifi elinin tersiyle itti Korsan takside taciz ve darp iddiası: Yolculuk karakolda bitti Sınır ötesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Üniversiteli Rojin'den 9 gündür iz yok Ters yönde ölüm yarışı: Feci şekilde hayatını kaybetti Alarm zillerinin çaldığı kuş cennetinde yüreklere su serpen görüntü Tarihi köyde 5 bin yıllık insan iskeleti bulundu Aşiret düğününde takı yarışı: Geline kilo kilo altın, damada deste deste para DEAŞ'ın bombacısı İstanbul'da yakalandı