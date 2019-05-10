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  3. 10 Mayıs 2019 15:22

Eşine gelen mesajı okudu, sonrası dehşet !

Karaman'da 22 yaşındaki Fatih T., eşinin cep telefonuna mesaj atmasına tepki gösterdiği Mustafa T. tarafından bacaklarından bıçaklanarak yaralandı.

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