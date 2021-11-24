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  4. Eşine kızıp damdan atladı! Komşusu hayatını kurtardı

Eşine kızıp damdan atladı! Komşusu hayatını kurtardı

Adana'da eşi evi terk edince intihar etmek için dama çıkan Ali İ., ikna çalışmaları sırasında aşağı atladı. Ali İ., kendisini tutmak isteyen komşusunun üzerine düştü. Olayda iki komşu hafif yaralandı.

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