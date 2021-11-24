Anasayfa Video Galeriler Gündem Eşine kızıp damdan atladı! Komşusu hayatını kurtardı Eşine kızıp damdan atladı! Komşusu hayatını kurtardı 24 Kasım 2021 Çarşamba Saat: 14:20 Adana'da eşi evi terk edince intihar etmek için dama çıkan Ali İ., ikna çalışmaları sırasında aşağı atladı. Ali İ., kendisini tutmak isteyen komşusunun üzerine düştü. Olayda iki komşu hafif yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619e200d48a08a4fad580973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Faik Öztürk pilates yaparsa... Canlı yayında ilginç anlar CHP'li vekil ''Anneme küfür etti'' demişti... Bakan Soylu'dan yanıt Canlı yayında çılgına döndü: ''Kapat telefonu hadsiz'' Ankara'da ''AK Parti istifa'' sesleri yükseldi İstanbul'da iktidarı protesto edenlere polis müdahalesi Tuğba Ekinci'den Deniz Akkaya'ya olay soru: Biseksüel misin? AK Partili vekilin geçim tavsiyesine tepki yağdı! ''Eti gramla, meyveyi taneyle...'' AK Partili isimden tartışılacak sözler: ''Enflasyon psikolojik'' İstanbul'da kan donduran kadın cinayeti! Döverek öldürdü