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Eşine kürekle saldırdı, ''mağdur benim'' dedi

Adana'da 32 yaşındaki bir kişi, "uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle" kendisini eve almayan eşine kürekle saldırdı. Olay sonrasında gözaltına alınan zanlı koca "bana bıçakla saldırdı ben de küreği saldırdım" diyerek kendisini savundu.

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