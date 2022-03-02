Anasayfa Video Galeriler Gündem Eşine kürekle saldırdı, ''mağdur benim'' dedi Eşine kürekle saldırdı, ''mağdur benim'' dedi 02 Mart 2022 Çarşamba Saat: 12:25 Adana'da 32 yaşındaki bir kişi, "uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle" kendisini eve almayan eşine kürekle saldırdı. Olay sonrasında gözaltına alınan zanlı koca "bana bıçakla saldırdı ben de küreği saldırdım" diyerek kendisini savundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621f380c2136e85d054e4463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Boğazların anahtarı Türkiye'dir'' 12 yaşındaki Fidan akıma kapılarak öldü Buzdan sal ile tehlikeli balık avı Kadın kılığına girip, eşinin arabasını yaktı! Ukrayna alev alev! Harkov'da emniyet ve üniversite binası vuruldu Rusya ''Kalibre'' füzesiyle vurdu! Korkunç görüntüler İstanbul'un gezgini Zeytin İETT otobüsünde keyif yaparken görüntülendi Her attığı adım olay! Aynur Aydın'ın ''mastürbasyon'' yanıtı sosyal medyayı salladı İstanbul'da ''karın tokluğuna'' hırsızlık! Yiyip, içip, kaçtılar