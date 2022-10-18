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  4. Eşine mesaj atan güvenlik görevlisini evire çevire dövdü: O anlar saniye saniye kamerada

Eşine mesaj atan güvenlik görevlisini evire çevire dövdü: O anlar saniye saniye kamerada

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir sitede meydana gelen olay saniye saniye kameralara yansıdı.

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