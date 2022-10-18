Anasayfa Video Galeriler Gündem Eşine mesaj atan güvenlik görevlisini evire çevire dövdü: O anlar saniye saniye kamerada Eşine mesaj atan güvenlik görevlisini evire çevire dövdü: O anlar saniye saniye kamerada 18 Ekim 2022 Salı Saat: 20:05 Güncelleme: 18 Ekim 2022 Salı 20:05 İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir sitede meydana gelen olay saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634edccd448ea3645b0efcc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Burun buruna geldiği ayıyı tekme tokat dövdü! Hayranları şokta! Ünlü şarkıcı sahnede hayatını kaybetti Duran Kalkan'ın görevlendirdiği terörist havalimanında yakalandı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: ''8 saati milletimize açıkla'' Acemi motosikletli ortalığı birbirine kattı Kapadokya'da balon faciası: Ölü ve yaralılar var Koronavirüste ''iyi'' senaryo gerçek oldu! Bilim Kurulu üyesinden müjde Parkta top oynama kavgası kanlı bitti 5 gün önce evi ateşe vermişti; bu sefer patlatmaya kalktı!