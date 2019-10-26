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  3. 26 Ekim 2019 00:05

Eşini aldattığını öğrenince bakın yaptı ! Çıplak görüntüleri...

Kütahya'da eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği kişiye çıplak fotoğraflarla şantaj yapıp para isteyen kişiyi polis suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan jişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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