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  3. 18 Aralık 2019 19:40

"Eşini boşa ben alacağım" demişti... Korkunç detaylar !

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Hasan Gündüz'ü (27), sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldüren Rahman Kumaş (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkemede verilen ifadeler ise kan dondurdu.

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