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  3. 30 Kasım 2019 13:55

Eşini defalarca aldatan kadının çocuğuna DNA testi yapıldı! Sonuç şoke etti

Esra Erol'un programına katılarak eşinden boşanmak istediğini söyleyen Melahat isimli kadının sevgilimden dediği ikinci çocuğu için yapılan DNA testinin sonucu şok etkisi yarattı.

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