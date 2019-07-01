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  3. 01 Temmuz 2019 14:20

Eşini dövdüğü iddia edilen kocaya sahilde meydan dayağı

Antalya’da sahilde eşini dövdüğü iddia edilen kişiyi fark eden vatandaşlar, öfkeli kocayı darp etti. O anları kayda alan avukat Ali Aksoy ise görüntüleri sosyal medya üzerinden yayın yaparak paylaştı. Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 18.30 sıralarında Konyaaltı Plajı’nda meydana geldi. İddialara göre, bir adam banka oturan eşini henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dövmeye başladı. O...

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