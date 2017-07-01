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  3. 01 Temmuz 2017 13:15

Eşini döve döve, dışkı yedirdi

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Andaçlı köyünde çekilen bir görüntü kısa süre içinde sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Video Galeri
Annesiz kalan yavru kedileri şırınga ile besliyor
Annesiz kalan yavru kedileri şırınga ile besliyor
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Türk bayraklı Adalet Yürüyüşü havadan görüntülendi
Türk bayraklı Adalet Yürüyüşü havadan görüntülendi
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Bu caminin ne kubbesi ne çatısı var
Bu caminin ne kubbesi ne çatısı var
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Alanya 26 saattir alevlere teslim
Alanya 26 saattir alevlere teslim
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Kağıthanede sokak hayvanları perişan durumda
Kağıthanede sokak hayvanları perişan durumda
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Kamyon tekerinin altından sıyrıklarla kurtuldu
Kamyon tekerinin altından sıyrıklarla kurtuldu