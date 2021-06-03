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Eşini döven adama meydan dayağı kamerada

Beylikdüzü’nde yabancı uyruklu bir şahıs restoran çıkışında çocuklarının gözü önünde eşini tekme tokat dövdü. Olayı gören vatandaşlar karısını döven adama meydan dayağı attı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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