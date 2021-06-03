Anasayfa Video Galeriler Gündem Eşini döven adama meydan dayağı kamerada Eşini döven adama meydan dayağı kamerada 03 Haziran 2021 Perşembe Saat: 15:05 Beylikdüzü’nde yabancı uyruklu bir şahıs restoran çıkışında çocuklarının gözü önünde eşini tekme tokat dövdü. Olayı gören vatandaşlar karısını döven adama meydan dayağı attı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b8c591f416fa0b892bf0d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında ortalık karıştı: İşte Müge Anlı'yı çıldırtan anlar İstanbul'da kurşun yağdırdı... Dehşet anları kamerada İstanbul trafiğinde öldüresiye yol verme dayağı kamerada Dünyaca ünlü Kangal köpeklerine yeni görev İmamoğlu paylaştı; metroda gülümseten anlar Babası annesini öldürmüştü; kanlı gecenin ayrıntıları tüyleri diken diken etti İstanbul'da inanılmaz anlar! Aracını yaktı; nedeni ise şoke etti AK Parti'de deprem yaratan istifa: ''Yolsuzluk var'' dedi, istifa etti! İstanbul'da korku dolu anlar! Sokak ortasında defalarca bıçakladı