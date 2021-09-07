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Eşini döven caniye esnaftan meydan dayağı

İstanbul Avcılar’da bir pasaj içerisinde eşine şiddet uyguladığı iddia edilen esnaf diğer esnaflar tepki gösterdi. Yaşanan tekme tokat kavga kameralara yansıdı.

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