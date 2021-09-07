Anasayfa Video Galeriler Gündem Eşini döven caniye esnaftan meydan dayağı Eşini döven caniye esnaftan meydan dayağı 07 Eylül 2021 Salı Saat: 13:50 İstanbul Avcılar’da bir pasaj içerisinde eşine şiddet uyguladığı iddia edilen esnaf diğer esnaflar tepki gösterdi. Yaşanan tekme tokat kavga kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/613743fe2d5ab50025423373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Al sana bir cani daha! Eski eşine herkesin gözü önünde kabusu yaşattı İşte 2. el otomobillerin fiyatları bu yüzden yükseliyor! Diyanet Başkanı Erbaş’tan ''dualı adli yıl açılışını'' böyle savundu NTV canlı yayınında ilginç anlar... Mışıl mışıl uyudu! İstanbul'da şehir magandaları genç kızlara saldırdı Fenerbahçe yeni transferini böyle duyurdu İsrail hapishanesinden film gibi firar Konya'dan sonra Ankara'da obruk paniği Deniz Akkaya'dan bir bomba daha: ''Hadise, Zarrab'tan para istedi''