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Eşini metroda başka bir kadınla yakalayınca...

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Bursa'da bir kadın eşini metroda bir başka kadınla birlikte görünce ortalık karıştı. O anlar metrodaki yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı...

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