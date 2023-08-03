Eşini metroda başka bir kadınla yakalayınca...

Bursa'da bir kadın eşini metroda bir başka kadınla birlikte görünce ortalık karıştı. O anlar metrodaki yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı...

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