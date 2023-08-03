Anasayfa Video Galeriler Gündem Eşini metroda başka bir kadınla yakalayınca... Eşini metroda başka bir kadınla yakalayınca... 03 Ağustos 2023 Perşembe Saat: 07:35 Güncelleme: 03 Ağustos 2023 Perşembe 07:35 Bursa'da bir kadın eşini metroda bir başka kadınla birlikte görünce ortalık karıştı. O anlar metrodaki yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64cb2e8878cd997f655d2433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 3 ilde 677 milyon TL'lik büyük operasyon! İşte İstanbul'u bekleyen kabusun görüntüsü Küle dönen ormanlık alanın yıllar sonraki hali ortaya çıktı İstanbul'da dehşet anları! Muavini bıçakla kovaladı Fabrikada korkunç ölüm! Kan donduran işkence! Dövüp parmaklarını kestiler 3 bin otomobil taşıyan gemi 10 gündür yanıyor! Orman yangınlarına karşı dikkat çeken önlem KOSGEB desteği bir kadının daha hayallerini gerçekleştirdi