Anasayfa Video Galeriler Gündem Eşini öldüren caniye linç girişimi kamerada Eşini öldüren caniye linç girişimi kamerada 06 Mayıs 2022 Cuma Saat: 17:35 İstanbul Ataşehir'de bir kişi, parkta tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Öfkeli vatandaşlar, gözaltına alınan cani kocayı linç etmeye kalkıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627532280d72e62c9c059fa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Almak istemediği Kazı Kazan kuponuna 1 milyon TL çıktı Erdoğan: Bir mandadan bahsettik, manda kalmadı neredeyse Rambo Okan yine rahat durmadı! Köprüdeki bayrağı indirmeye çalıştığı anlar kamerada Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler! Emniyet şeridini ihlal edip, kendisini uyaran kişiye saldırdı Pakistanlı küstah TikTok'çular Türkiye ile böyle alay etti! Tuzla tersanesinde gemide patlama: Yaralılar var NASA Twitter'da- -And… splashdown! Dragon has safely made it home with precious cargo aboard- four #Crew3 astronauts! Now they wait for the recovery vehicle, which is named after Shannon Walker, mission specialist for th Tuzla tersanesinde panik! 4 işçi gazdan zehirlendi