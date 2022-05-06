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Eşini öldüren caniye linç girişimi kamerada

İstanbul Ataşehir'de bir kişi, parkta tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Öfkeli vatandaşlar, gözaltına alınan cani kocayı linç etmeye kalkıştı.

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