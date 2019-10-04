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  3. 04 Ekim 2019 21:45

Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttu

Yurtdışında yaşayan bir iş insanı, boşanma aşamasında olan eşini öldürtmek için tuttuğu kiralık katiller yakalandı. Katillerin yakalanması için 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

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