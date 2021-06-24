Anasayfa Video Galeriler Gündem Eşini öldürüp polislerle çatışmaya girdi Eşini öldürüp polislerle çatışmaya girdi 24 Haziran 2021 Perşembe Saat: 16:05 Aksaray'da, sokak ortasında tartıştığı eşi Yemen A.'yı ateş ederek öldüren şahıs polis ekipleri ile girdiği çatışmada hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d48325bc792d61277e6e93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Listede birinci sıradaydı: O ilde vakalar neredeyse sıfırlandı! İmamoğlu, Bakan'ın da Kanal İstanbul proje alanında olduğunu öğrenince espriyi patlattı Çocuğun eline silah veren kişi muhtar çıktı Saygı Öztürk açıkladı: Cumhurbaşkanlığı'ndan Sedat Peker'in iddialarına doğrulama Kanal İstanbul inşaatı böyle görüntülendi Toprağa gömülen köpekleri çocuklar kurtardı ATV'de büyük skandal! Atatürk'ün sözü bizans komutanına söyletildi! Akşener, korumalarının müdahale ettiği gazetecilerden özür diledi AK Partili milletvekilinden Sezgin Baran Korkmaz’a övgüler