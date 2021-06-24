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Eşini öldürüp polislerle çatışmaya girdi

Aksaray'da, sokak ortasında tartıştığı eşi Yemen A.'yı ateş ederek öldüren şahıs polis ekipleri ile girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

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