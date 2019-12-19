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  3. 19 Aralık 2019 14:45

Eşini tam 900 km kovalayıp bıçakladı

Sivas'ta yaşarken, eşinden görüğü şiddetten kaçmak için İstanbul'a gelen kadını takip eden kocası, genç kadını İstanbul'da 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

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