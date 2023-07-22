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Eşini ve kızını otelin havuzunda öldürdü

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Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini ve kızını otelin havuzunda bıçaklayarak öldürdü.

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