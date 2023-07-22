Anasayfa Video Galeriler Gündem Eşini ve kızını otelin havuzunda öldürdü Eşini ve kızını otelin havuzunda öldürdü 22 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 16:35 Güncelleme: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 16:35 Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini ve kızını otelin havuzunda bıçaklayarak öldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64bbdb3706504520a73bfbe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Burcu Esmersoy'un sütyensiz videosu olay yarattı Tunceli'de polis müdahalesi: Gözaltılar var Zara'nın konserinde ilginç anlar! Bir anda üzerine fırladı İstanbul'da taksiciden kadın müşterisine dayak PKK'nın sözde Türkiye sorumlusu etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi Fenomen vücut geliştirme sporcusunun trajik ölümü! Halterin altında kaldı Kız kardeşinin kesik başıyla sokakta yürüdü İzmir Çeşme'de orman yangını! 1 kişi gözaltına alındı