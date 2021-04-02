Anasayfa Video Galeriler Gündem Eşini yatak odasında başka biriyle yakalayınca olanlar oldu Eşini yatak odasında başka biriyle yakalayınca olanlar oldu 02 Nisan 2021 Cuma Saat: 16:37 İstanbul Arnavutköy’de iş yerinden evine erken dönen talihsiz adam, eşini yatak odasında başka bir adamla yakaladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60671e2a67d41c23ba020323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi ile İstanbul'da ilk kez görüntülendi Uyuyan öğrencinin üzerine ''geyik'' düştü! İstanbul'da dehşet anları kamerada! Erdoğan'a oy veren vatandaş Akşener'den bakın ne istedi Boğaziçi öğrencilerinin duruşmasında arbede Yiğit Bulut'tan 200 bin TL maaş iddiasına yanıt İmamoğlu: ''Tiyatro sanatımızdaki öncü rolleri unutulmayacaktır'' Erdoğan'a bu sefer ''zorba'' dedi: ''Bir zorbanın talebi...'' Yiğit Bulut'tan faiz sorusuna yanıt