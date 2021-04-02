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  4. Eşini yatak odasında başka biriyle yakalayınca olanlar oldu

Eşini yatak odasında başka biriyle yakalayınca olanlar oldu

İstanbul Arnavutköy’de iş yerinden evine erken dönen talihsiz adam, eşini yatak odasında başka bir adamla yakaladı.

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