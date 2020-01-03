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  3. 03 Ocak 2020 00:10

Eşini yatakta yakalayınca bakın ne yaptı !

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kadın, kocasını yatakta aldatırken yakalayınca eşinin tüm kıyafetlerini ateşe verip canlı yayın yaptı.

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