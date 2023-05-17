Anasayfa Video Galeriler Gündem Eşinin bindiği arabayı takip edip dehşet saçtı Eşinin bindiği arabayı takip edip dehşet saçtı 17 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 15:55 İstanbul Başakşehir'de dini nikahla birlikte yaşadığı eşinin, otomobiline bindiği R.D.'yi, motosikletle takip eden B.D., şahsın önünü kesip döner bıçağıyla saldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6464cec46b309807814605d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İYİ Parti seçimden 3 gün sonra sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu 2'nci tur için düğmeye bastı 'Çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız'' Araç göle uçtu, ölü ve yaralılar var Trafik kontrolünde dehşete düşüren çatışma! 100 gün sonra evlerine dönen depremzede aile gözlerine inanamadı Türkiye'nin sulak alanlarında acı manzara: 20'si yok olma tehlikesiyle karşı karşıya Şehitlerin intikamı alındı: 5 terörist sarı torbada İstanbul'da mide bulandıran taciz kamerada Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklifi canlı yayında açıkladı