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Eşinin bindiği arabayı takip edip dehşet saçtı

İstanbul Başakşehir'de dini nikahla birlikte yaşadığı eşinin, otomobiline bindiği R.D.'yi, motosikletle takip eden B.D., şahsın önünü kesip döner bıçağıyla saldırdı.

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