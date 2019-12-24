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  3. 24 Aralık 2019 17:45

Eşinin iş yerine çiçekle geldi, kurşun yağdırdı

Kağıthane'de boşanma aşamasında olan eşiyle barışmaya iş yerine gelen kişi eşine silahıyla kurşun yağdırdı. Saldırıyı gerçekleştirip kaçan kişi yolda ölü bulundu.

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