Anasayfa Video Galeriler Gündem Eşinin öldürdüğü özel harekat polisinin balkondan düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı Eşinin öldürdüğü özel harekat polisinin balkondan düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı 16 Temmuz 2021 Cuma Saat: 18:30 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f1a60c29ee1074836023a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dehşete düşüren görüntüler: Alevlerin arasında kaldılar Caner Erkin, canlı yayında takım arkadaşlarına küfür etti! Genç çiftin asansördeki kanlı kavga kamerada Taksim Meydanı'nda bikinili turist şaşkınlığı Bozcaada yüzde 100 doldu! ''Rezervasyonsuz gelmeyin'' Perinçek ile emekli askerlerle arasında ''ahlaksız'' tartışması Bayram öncesi yürekleri sızlatan dram: 4 çocuk açlıktan baygın halde bulundu Mersin'de damat dehşeti AVM'de çocuğa şiddet! Savcı oradaydı zanlı yakalandı