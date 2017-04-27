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  3. 27 Nisan 2017 07:50

Eşinin ölümüne dayanamayan vatandaş yaşamına son verdi

Kastamonu’da 40 gün önce eşini kaybeden vatandaş, eşinin ölümüne daha fazla dayanamayarak av tüfeğiyle yaşamına son verdi.

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