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  3. 30 Ağustos 2018 14:43

Eşinin sildiği SMS'leri geri yükletince gerçek ortaya çıktı

Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen eşler mahkeme kararıyla silinen SMS'leri 3 bin TL karşılığında geri yükletiyor.

Bilgin Pro
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