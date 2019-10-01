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  3. 01 Ekim 2019 00:15

Esir aldıkları iddia ettikleri askerlerin görüntülerini yayınladı !

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, düzenlediği basın toplantısı kapsamında, esir aldıklarını iddia ettiği koalisyon askerlerinin görüntülerini yayınladı.

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