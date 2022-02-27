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  4. Esir Rus askerlerin videosu paylaşıldı: Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler

Esir Rus askerlerin videosu paylaşıldı: Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 4'üncü güne girilirken Ukrayna Savunma Bakanlığı, çatışmalarda esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini paylaştı.

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