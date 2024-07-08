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  4. Eşiyle sorun yaşıyor diye yola atlayıp bir aracın altında can verdi

Eşiyle sorun yaşıyor diye yola atlayıp bir aracın altında can verdi

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İstanbul Pendik'te eşiyle sorunlar yaşadığı iddia edilen bir kişi TEM bağlantı yolunda park ettiği otomobilden inerek yola atladı. Bir otomobilin çarptığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

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