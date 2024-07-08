Eşiyle sorun yaşıyor diye yola atlayıp bir aracın altında can verdi

İstanbul Pendik'te eşiyle sorunlar yaşadığı iddia edilen bir kişi TEM bağlantı yolunda park ettiği otomobilden inerek yola atladı. Bir otomobilin çarptığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

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