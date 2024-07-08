Anasayfa Video Galeriler Gündem Eşiyle sorun yaşıyor diye yola atlayıp bir aracın altında can verdi Eşiyle sorun yaşıyor diye yola atlayıp bir aracın altında can verdi 08 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 01:46 Güncelleme: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 01:46 İstanbul Pendik'te eşiyle sorunlar yaşadığı iddia edilen bir kişi TEM bağlantı yolunda park ettiği otomobilden inerek yola atladı. Bir otomobilin çarptığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668b1ac5a858f8aeb8076e47" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da 41 derece görüldü, sahiller bile boş kaldı Göbeklitepe'nin yakınlarında korkutan yangın Dua Lipa'nın konserinde etek fora İstanbul'da restorana silahlı saldırı: 1 ağır yaralı İzmir'deki ilk patlamadan kurtuldu, 2. patlamada can verdi Deniz keyfi felaketle bitti: Karadeniz 2 tatilciyi daha yuttu İzmir'de yanan araç ormanı yaktı Ordu'da sel can aldı... Evler sular altında kaldı, hayat altüst oldu Eğlence mekanında silahlı saldırı: Önce rahatsızlık verdi sonra...