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  3. 08 Şubat 2020 16:00

Eşiyle tartışan kadın, otogarda tabancayla havaya ateş etti

Çorum'da eşi ile tartışan bir kadın, çantasından çıkardığı tabancayla ateş açtı. Polisin etkisiz hale getirdiği kadın gözaltına alındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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