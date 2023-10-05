Anasayfa Video Galeriler Gündem Eşiyle tartıştı, soluğu çatıda aldı Eşiyle tartıştı, soluğu çatıda aldı 05 Ekim 2023 Perşembe Saat: 14:55 Güncelleme: 05 Ekim 2023 Perşembe 14:55 Tekirdağ'da bir kişi eşiyle sorunları olduğu gerekçesiyle 6 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651ea42ed045e03084685b83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Turizm cennetinde baraj kurudu! Su kesintileri gündeme gelebilir Motosikletli maganda kafenin bahçesine girdi, kendisini uyaranlara saldırdı Göksel'in konserinde korkunç kaza: Duyma yetisini kaybetti İstanbul’da müşteri seçen taksici kamerada! Ankara'da maden ocağında göçük: 15 yaralı Yılmaz Özdil geri dönüyor: ''Şimdi konuşma zamanı'' diyerek duyurdu! Kızlarının ihbar ettiği kadının evinden çıkanlar şoke etti Elektronik sigara içip vapur bacası gibi gezenlere bir ''müjde'' daha Ekonomide patlama beklerken, bakın patlayan ne oldu