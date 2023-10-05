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Eşiyle tartıştı, soluğu çatıda aldı

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Tekirdağ'da bir kişi eşiyle sorunları olduğu gerekçesiyle 6 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

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