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Eski 22 derecede havaya atılan sıcak su kristalleşti

Bayburt'ta etkili olan soğuk hava kar yağışı sonrası Çoruh Nehri'nin yüzeyi buz tuttu. Kentte havaya atılan sıcak suyun donup, kristalleştiği anlar objektife yansıdı.

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