Anasayfa Video Galeriler Gündem Eski 22 derecede havaya atılan sıcak su kristalleşti Eski 22 derecede havaya atılan sıcak su kristalleşti 01 Şubat 2024 Perşembe Saat: 17:05 Bayburt'ta etkili olan soğuk hava kar yağışı sonrası Çoruh Nehri'nin yüzeyi buz tuttu. Kentte havaya atılan sıcak suyun donup, kristalleştiği anlar objektife yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bba53f94656e8c5a0a1297" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay Cumhuriyet Başsavcısı: ''Enkazdan çıkarılan 193 cesedin DNA eşleşmesi yapılamadı'' Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı! Suç dosyası kabarık Erdoğan'dan dikkat çeken şeriat açıklaması Çılgın paraşütçü işbaşında! Kahvaltı keyfi gökyüzüne taşındı Fabrikada rehine krizi: İşçiler rehin alındı! İstanbul’a 150 yeni otobüs daha geliyor Aday gösterilmeyen CHP'li isimden tepki mitingi Bahçeli'ye çok özel hediye! Yapımı 3 ay sürdü Tapu Müdürlüğü binasında korkutan yangın