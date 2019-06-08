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  3. 08 Haziran 2019 17:32

Eski AK Partili vatandaş: ''Allah diye diye ülkemizi sattılar''

İstanbul'un Esenler ilçesi'nde eskiden AK Partili'ye oy verdiğini belirten kadının isyanı sosyal medyanın gündemine oturdu. Kadın, seçimde İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

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