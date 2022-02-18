Anasayfa Video Galeriler Gündem Eski AK Partili vekilden bomba iddia: ''Erdoğan seçimi kaybederse...'' Eski AK Partili vekilden bomba iddia: ''Erdoğan seçimi kaybederse...'' 18 Şubat 2022 Cuma Saat: 16:25 Eski AK Parti milletvekili Ömer Ünal, AK Parti'nin seçimi kaybetmesi durumunda Erdoğan'ın ana muhalefet lideri olarak siyasi hayatına devam etmeyeceğini öne sürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620f9e463cc31a00634c97a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Milyonluk araçları taşıyan gemi okyanusta sürükleniyor! TIR'ın gizli bölmesinden paket paket uyuşturucu çıktı Türkiye'nin ilk su altı müzesiydi... Son hali içler acısı! Kadın hastayı taciz eden Pakistanlı doktor tutuklandı! İlk vukuatı değilmiş... İstanbul'da başıboş pitbull mahalleyi birbirine kattı İstanbul'da özel anaokulunda şüpheli ölüm Dev ''sahte para'' operasyonu: 83 kişiye gözaltı kararı Filmdeki rolü gibi uyuşturucudan hayatını kaybetti İstanbul’da 15 ayrı adrese DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı var!