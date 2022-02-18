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Eski AK Partili vekilden bomba iddia: ''Erdoğan seçimi kaybederse...''

Eski AK Parti milletvekili Ömer Ünal, AK Parti'nin seçimi kaybetmesi durumunda Erdoğan'ın ana muhalefet lideri olarak siyasi hayatına devam etmeyeceğini öne sürdü.

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