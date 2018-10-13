Eski askeri araçlar, Off-Road yarışları için restore ediliyor
13 Ekim 2018 17:10
Eski askeri araçlar, Off-Road yarışları için restore ediliyor
Ordulu tamirci, daha önce askeriyede kullanılan arazi araçlarını tamir ederek, Off-Road yarışlarında kullanılır hale getiriyor. Restore edilen araçlar daha sonra ardından satışa sunuluyor. Ordu’da yaklaşık 40 yıldır tamircilikle uğraşan ve sanayi sitesinde dükkanı bulunan Turgut Karapestil, askeriyede kullanılan arazi tipi araçları ihale yoluyla satın alarak yeniliyor. Birçoğu tamamen...