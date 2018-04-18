SON DAKİKA
YENİ KHK YOLDA ! TSK'DAN 3 BİN KİŞİ İHRAÇ EDİLECEK
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Nisan 2018 17:00

Eski bakan boğazından bıçaklanarak öldürüldü!

Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan, Sirkeci’de boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası saldırganın yakalanırken olayın nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Bilgin Pro
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
Drone ile yapılan trafik denetimi sürücülere göz açtırmıyor
Drone ile yapılan trafik denetimi sürücülere göz açtırmıyor
Video Galeri
Artık Kötü Köylü olmak istemiyorlar
Artık "Kötü Köy"lü olmak istemiyorlar
Video Galeri
Keçiler zurnayla otluyor
Keçiler zurnayla otluyor
Video Galeri
Türkiye erken seçime gidiyor
Türkiye erken seçime gidiyor
Video Galeri
Film gibi soygunu yapan çete çökertildi
Film gibi soygunu yapan çete çökertildi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM