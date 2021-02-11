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  3. 11 Şubat 2021 08:35

Eski Bakan Çelik'ten iktidara olay gönderme

AK Parti'nin 58. ve 59. hükümetlerinde Millî Eğitim Bakanı olan AK Partili Hüseyin Çelik canlı yayında "Genellikle dikta yönetim kuranların hepsi 'Devlet’in bekası için' gibi bir şeye sarılır" ifadelerini kullandı.

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