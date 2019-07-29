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  3. 29 Temmuz 2019 14:55

Eski Bakan Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk kadın bakanı Işılay Saygın (72), İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. 27 Temmuz günü, ileri derecede akciğer sertleşmesine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden eski bakan Işılay Saygın için cenaze töreni düzenlendi. Işılay Saygın’ın Türk bayrağına sarılı, üzerinde başörtü bulunan...

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