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  3. 14 Kasım 2019 19:25

Eski bakandan canlı yayında olay sözler: Çakayım sizin seferberliğinize...'

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan Halk TV'deki canlı yayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı hedef alırken kullandığı ifadelerle dikkatleri üzerine çekti.ç

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