SON DAKİKA
ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA YENİ KRİZ YOLDA! ABD'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
SABİHA GÖKÇEN'DE CORONA VİRÜS PANİĞİ
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 10 Mart 2020 19:25

Eski bakanın cenazesinde dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Şevket Kazan'ın cenazesinde bir araya geldi.

Video Galeri
''Bitcoin Safiye'' serbest!
''Bitcoin Safiye'' serbest!
Video Galeri
Sabiha Gökçen'de corona virüs paniği
Sabiha Gökçen'de corona virüs paniği
Video Galeri
''Lütfen sokağa çıkmayın, gözümün önünde yüz kişi öldü''
''Lütfen sokağa çıkmayın, gözümün önünde yüz kişi öldü''
Video Galeri
Mortal Kombat efsanesi geri dönüyor
Mortal Kombat efsanesi geri dönüyor
Video Galeri
CHP'li kadın vekillerden sert tepki
CHP'li kadın vekillerden sert tepki
Video Galeri
Bu nasıl bir canilik? Çöpten yeni doğmuş bebek çıktı
Bu nasıl bir canilik? Çöpten yeni doğmuş bebek çıktı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM