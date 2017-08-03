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  3. 03 Ağustos 2017 15:15

Eski bakanın kızı intihar etti

Türkiye’nin eski Sanayi ve Ticaret Bakanlarından Ayhan Çilingiroğlu’nun kızı Ümit Makbule Çilingiroğlu kaldığı beş yıldızlı otelde intihar etti.

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