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  3. 04 Ağustos 2017 13:15

Eski Bakanın kızının son anları kamerada

Türkiye’nin Sanayi ve Ticaret eski Bakanlarından Ayhan Çilingiroğlu’nun intihar eden kızı Ümit Makbule Çilingiroğlu'nun son anları ortaya çıktı.

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