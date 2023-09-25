Anasayfa Video Galeriler Gündem Eski Baro Başkanı’na saldırı Eski Baro Başkanı’na saldırı 25 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 14:10 Güncelleme: 25 Eylül 2023 Pazartesi 14:10 Eski Nevşehir Baro Başkanı Avukat Mustafa Necmi Öncül bakmakta olduğu bir dava dosyasından dolayı karşı tarafın saldırısına uğradı. Saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65116a9eb65a3b04c26e24c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da takside 10 km için 900 TL'lik ücret kavgası İş merkezinde asansör düştü: Yaralılar var Duruşma öncesi ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 3 yaralı İstanbul'da hayırsız evlat şiddeti! Annesine tekme tokat saldırdı Tesla'nın insansı robotu Optimus'un yetenekleri geliştirildi Çalınan ve bulunan aracı bir daha çalınmasın diye öyle bir önlem aldı ki... Tekirdağ'da akıl almaz kurtuluş! Sesini avcılar duyunca hayata döndü Ferdi Tayfur’ın kızı böyle ifşa etti: ''Yakında cinsel içerikli fake videolarım yolda'' Örnek kalıcı konut tamamlandı; içi ilk kez görüntülendi