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Eski Baro Başkanı’na saldırı

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Eski Nevşehir Baro Başkanı Avukat Mustafa Necmi Öncül bakmakta olduğu bir dava dosyasından dolayı karşı tarafın saldırısına uğradı. Saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

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