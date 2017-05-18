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  3. 18 Mayıs 2017 20:45

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Hasankeyfi gezdi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu eşi Sare Davutoğlu ile Mardin’deki programından ardından Batman’ın tarihi kenti Hasankeyf ilçesine gelerek tarihi mekanları gezdi.

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New Yorkta araç yayalara çarptı: 1 ölü, 20 yaralı
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Esenyurtta kanlı biten tartışma kamerada