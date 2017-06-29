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  3. 29 Haziran 2017 00:15

Eski Başbakan Davutoğlunun acı günü

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, 84 yaşında hayatını kaybeden kuzeni Mehmet Nurullahoğlu’nun Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

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Çavuşoğlu ve Akıncı, Cenevrede siyasi temsilcilerle bir araya geldi
Çavuşoğlu ve Akıncı, Cenevrede siyasi temsilcilerle bir araya geldi
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Başkentte korkutan yangın
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Hırsızlar bunu da yaptı
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Karsı dolu ve yağmur vurdu
Karsı dolu ve yağmur vurdu
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Diyarbakırda TOMAya patlayıcılı saldırı
Diyarbakırda TOMAya patlayıcılı saldırı
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Karsta kesik at başları mahalleyi ayağa kaldırdı
Karsta kesik at başları mahalleyi ayağa kaldırdı