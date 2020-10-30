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BİNGÖL'DE KORKUTAN ŞİDDETLİ DEPREM!
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  3. 30 Ekim 2020 12:05

Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz vefat etti. Yılmaz bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

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