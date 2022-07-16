Anasayfa Video Galeriler Gündem Eski belediye başkanına ''15 Temmuz'' gözaltısı Eski belediye başkanına ''15 Temmuz'' gözaltısı 16 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 17:10 Balıkesir’in Erdek ilçesi eski belediye başkanlarından Hüseyin Sarı, 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d2c6d4d299c352fb5beb87" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Duy Beni dizisinde sosyal medyayı ayağa kaldıran sahne Halk plajında akılalmaz ölüm! Soruşturma başlatıldı Sümela yolunda korku dolu anlar! Ziyaretçilerin başına taş yağdı Manisa'nın ciğerleri yandı! 10 dönüm alan zarar gördü Hakkari'de çekirge istilası: ''73 yaşındayım böylesini görmedim'' İstanbul'da şantaj cinayeti! Cinsel ilişki videosuyla tehdit eden kişiyi öldürdü Erdoğan'ın katıldığı 15 Temmuz töreninde İmamoğlu'nu şaşırtan manzara Sünnet düğünü kana bulandı: 3 ölü, 5 yaralı Ünlü markette satılan kıymanın görüntüleri şoke etti!