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Eski belediye başkanına ''15 Temmuz'' gözaltısı

Balıkesir’in Erdek ilçesi eski belediye başkanlarından Hüseyin Sarı, 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı.

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