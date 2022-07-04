Anasayfa Video Galeriler Gündem Eski çalıştığı iş yerine çekiçle gelip bütün camları kırdı Eski çalıştığı iş yerine çekiçle gelip bütün camları kırdı 04 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 18:25 Kağıthane’de sabaha karşı iş merkezlerinin olduğu sokağa gelen adam, 3 iş yeri ve 2 aracın camlarını çekiçle kırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c30666e3b3ea5789332b93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Havada panik! Yolcu uçağına savaş uçakları eşlik etti Fare, yavrusunu kapan yılana böyle saldırdı Marmaris'te köpekbalığını paspasla kovaladılar Antalya'da 2 kadının saç saça baş başa kavgası olay oldu ''Arsa bizim'' dedi, Türkiye'nin turizm cennetini kapattı Dolandırıcılardan internette yeni tuzak! Şimdi de böyle dolandırıyor Metroda içki içen yolcu ortalığı karıştırdı İstanbul'da kahreden görüntü! Yerli otomobil TOGG 200 km hızlaotoyolda görüntülendi