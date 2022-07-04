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Eski çalıştığı iş yerine çekiçle gelip bütün camları kırdı

Kağıthane’de sabaha karşı iş merkezlerinin olduğu sokağa gelen adam, 3 iş yeri ve 2 aracın camlarını çekiçle kırdı.

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