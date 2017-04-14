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  3. 14 Nisan 2017 15:20

Eski CHPli vekil polisi alarma geçirdi

Ankara’da, bir binada arama yapan polis ekiplerine silah çektiği iddia edilen eski CHP Milletvekili Ömer Çiftçi, gözaltına alındı.

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