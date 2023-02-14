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  4. ''Eski, dökük bir araç...'' Eleştiri oklarının hedefindeki Uğur Aslan'dan yeni açıklama

''Eski, dökük bir araç...'' Eleştiri oklarının hedefindeki Uğur Aslan'dan yeni açıklama

Canlı yayında yaptığı açıklamalarla büyük tepki çeken Uğur Arslan "sürçülisan ettiysem affola" diyerek özür diledi.

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