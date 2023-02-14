Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Eski, dökük bir araç...'' Eleştiri oklarının hedefindeki Uğur Aslan'dan yeni açıklama ''Eski, dökük bir araç...'' Eleştiri oklarının hedefindeki Uğur Aslan'dan yeni açıklama 14 Şubat 2023 Salı Saat: 07:50 Canlı yayında yaptığı açıklamalarla büyük tepki çeken Uğur Arslan "sürçülisan ettiysem affola" diyerek özür diledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63eb130a65a38d0ea3155537" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 31 bini aştı Adıyamanlı depremzededen belediye başkanına: ''Neredesin artist?'' Depremzedeler için kurulan çadır kentte yangın Ellerinde Türk Bayrağı ile Hatay'a geldiler Haluk Levent gelişmeyi böyle duyurdu: ''Söz vermiştik, ilk alımlarımızı yaptık'' 185 saat sonra gelen mucize: 10 yaşındaki Ayça kurtarıldı Enkazdan 72 saat sonra kurtarılan 5 yaşındaki Hazal'dan haber var Başkanın istifasını isteyen Kılıçdaroğlu, SPK'ya gitti Deprem bölgesindeki TOKİ konutları hasar gördü mü?